В расширенном центре Петрозаводска полыхает дом

Двухэтажный расселенный дом загорелся на Зареке.

Очередной пожар в расселенных домах произошел в Петрозаводске. На этот раз загорелся двухэтажный дом на Зареке, по адресу: улице Державина, 10. Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале «Вкратце | Петрозаводск».

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сигнал о пожаре поступил около 2 часов дня сегодня, 2 октября. Огнем оказался охвачен второй этаж здания. Сам дом отключен от электричества, в нем никто не живет.

В тушении принимают участие 20 пожарных на 8 единицах техники. Пострадавших в огне нет.