В расширенном центре Петрозаводска закрывают движение на перекрестке

Попасть в школу искусств с 11 октября можно будет только по одной улице.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 11 по 25 октября в городе будет закрыт для проезда перекресток улиц Антикайнена и Новосеминарской.

Временные ограничения будут связаны с капремонтом моста через Неглинку. Подъехать к школе искусств водители смогут со стороны Вольной улицы.

В мэрии напомнили, что после капитального ремонта мост на улице Антикайнена через Неглинку станет на 6 метров шире, для транспорта создадут 4 полосы, тротуары также станут просторнее.