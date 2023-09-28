В расширенном центре Петрозаводска запретили стоянку

Об изменении схемуы движения рассказали в мэрии карельской столицы.

С 3 октября в Петрозаводске изменится схема дорожного движения. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

На участке улицы Лизы Чайкиной в районе дома № 10 будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

В мэрии Петрозаводска призвали участников дорожного движения быть внимательными, руководствуясь установленными знаками и положениями ПДД.