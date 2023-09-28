В расширенном центре Петрозаводска запретили стоянку

Об изменении схемуы движения рассказали в мэрии карельской столицы.
С 3 октября в Петрозаводске изменится схема дорожного движения. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.
На участке улицы Лизы Чайкиной в районе дома № 10 будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
В мэрии Петрозаводска призвали участников дорожного движения быть внимательными, руководствуясь установленными знаками и положениями ПДД.
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