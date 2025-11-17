В регионах России начинают ограничивать продажи энергетиков

Свердловская область стала первым регионом России, где с 1 марта 2026 года вводятся ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков.
Соответствующий закон единогласно принят депутатами заксобрания региона, сообщает РБК.
Запрет на розничную продажу энергетиков распространяется на:
— Образовательные учреждения (школы, колледжи, вузы) и прилегающие территории;
— Медицинские организации;
— Учреждения культуры и спорта;
— Места проведения массовых мероприятий (за 2 часа до начала, во время и в течение часа после окончания);
Как подчеркнула министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, полного запрета на продажу энергетиков не планируется. Регион стал первым, кто выработал такое регулирование в целях «превентивной защиты населения».
Нарушителям установленных ограничений грозит административная ответственность по закону Свердловской области «Об административных правонарушениях». Конкретные размеры штрафов будут определены в соответствии с региональным законодательством.
Напомним, Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры.