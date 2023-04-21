В регионе по соседству с Карелией вводится курортный сбор

В Санкт-Петербурге подписан закон о введении курортного сбора в размере 100 рублей за сутки.

Как пишет «Фонтанка», закон о введении в Петербурге курортного сбора подписал губернатор Александр Беглов. Об этом 4 июля сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Закон вступает в силу с 1 октября, но до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка. По словам Корабельникова, переходный период нужен «для организации подготовительных мероприятий как для органов власти, так и для бизнеса».

А с 1 апреля размер сбора составит 100 рублей за сутки фактического проживания в отелях и гостиницах.