В регионе рядом с Карелией мужчина попал в реанимацию из-за взорвавшегося электросамоката

Житель Санкт-Петербурга серьезно пострадал из-за взрыва.

Житель Петербурга серьезно пострадал в ЧП с электросамокатом у себя дома. Его госпитализировали с серьезными ожогами. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Около 19 часов 5 октября в НИИ Скорой помощи доставили 47-летнего мужчину с термическими ожогами 2-й степени обеих ног, предплечья, ягодиц, поясницы и промежности, стало известно «Фонтанке» 6 октября. Причиной травм стал взорвавшийся электросамокат. ЧП произошло у пострадавшего дома, на Индустриальном проспекте.

В итоге мужчину в тяжелом состоянии поместили в ожоговую реанимацию.