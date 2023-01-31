В реорганизации роддома имени К.А. Гуткина в Петрозаводске поставлена точка

Бывший роддом объединили с республиканским перинатальным центром.

Правительство Карелии распорядилось реорганизовать республиканский перинатальный центр, присоединив к нему родильный дом имени К.А. Гуткина. Таким образом, знаменитый петрозаводский роддом прекратит свое существование как юридическое лицо. А республиканский перинатальный центр получит к своему нынешнему названию имя заслуженного врача Карело-Финской ССР Константина Гуткина.

Напомним, объединение двух известных медучреждений было одобрено Общественным советом министерства здравоохранения Карелии в конце прошлого года. В здании бывшего роддома на улице Кирова планируют разместить женскую консультацию, переведя ее из старого здания на улице Кузьмина и оснастив современным оборудованием. Сейчас в помещениях будущей женской консультации идет ремонт.

Как ожидается, на базе объединенного медучреждения откроются медико-генетическая консультация и центр вспомогательных репродуктивных технологий для женщин. В бывшем роддоме хотят сохранить и резервный родильный зал.