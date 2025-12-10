В Республиканской больнице им. В.А. Баранова введён карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В условиях эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с 10 декабря 2025 года в Республиканской больнице им. В. А. Баранова введены карантинно-ограничительные мероприятия.
Согласно новым правилам, посещение пациентов в стационаре родственниками и знакомыми временно приостановлено. Исключение сделано только для сопровождающих тяжелобольных — при наличии официального разрешения лечащего врача и оформленного пропуска.
Посещения по уходу разрешаются строго после оформления необходимых документов медицинским персоналом. При этом все посетители обязаны соблюдать строгий противоэпидемический режим: использовать медицинские маски, обрабатывать руки кожным антисептиком и не иметь признаков острых инфекционных заболеваний — таких как повышенная температура, кашель, насморк или диарея.
Меры введены в целях предотвращения внутрибольничного распространения не только гриппа и ОРВИ, но и коронавирусной инфекции (COVID-19). Администрация больницы призывает граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, направленным на защиту здоровья пациентов и медработников.
Напомним, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю выросла.