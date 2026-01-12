Почти 2500 пациентов получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице имени В.А. Баранова в 2025 году

Всего более 7000 жителей Карелии получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2025 году.
При этом более 2500 пациентам не пришлось выезжать для этого за пределы Карелии, помощь им оказана в медицинских организациях на территории республики.
Как рассказали в карельском Минздраве, в Республиканской больнице имени В. А. Баранова жителям Карелии доступна высокотехнологичная медпомощь (ВМП) по десяти профилям: сердечно-сосудистая хирургия, ревматология, гематология, акушерство и гинекология, эндокринология, гастроэнтерология, офтальмология, хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия.
Наибольший объём ВМП — по профилю сердечно-сосудистая хирургия. В РБ им. В. А. Баранова хирургическое лечение получили 1054 пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Для граждан с заболеваниями системы кровообращения в больнице доступны радиочастотные и криоабляции аритомогенных зон и дополнительных проводящих путей сердца, аортокоронарное шунтирование (в том числе пациентам с острым коронарным синдромом, на работающем сердце, с применением аппарата искусственного кровообращения), стентирование коронарных и периферических артерий (в том числе при синдроме диабетической стопы), хирургические операции на аорте и клапанах сердца, имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов.