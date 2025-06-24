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В республиканской больнице скорой помощи в Петрозаводске впервые очистили кровь аппаратом «искусственная почка»

Новости. Медицина
21:13, 16 Июля 2025
фото: © Минздрав Карелии

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Раньше пациентов отправляли на данную процедуру в другую больницу.

Первый сеанс гемодиализа провели в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии.

Первый сеанс успешно провели тяжкому пациенту отделения реанимации, страдающему почечной недостаточностью и сопутствующими заболеваниями. Благодаря процедуре удалось снизить вдвое угрожающий здоровью пациента высокий уровень креатинина.

Сеанс гемодиализа провели врач анестезиолог-реаниматолог, имеющий подготовку по нефрологии, Кирилл Дунько и заведующий отделением ИТАР Дмитрий Соколов. 

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, раньше пациентов Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, нуждающихся в заместительной почечной терапии, для проведения процедуры гемодиализа транспортировали только в РБ им. В. А. Баранова.

Теперь же аппарат «искусственная почка» появился и в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи. 

Врачей больницы подготовили на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Медицинских сестер обучили в отделении гемодиализа Республиканской больницы им. В. А. Баранова, специалисты которого помогли и с составлением заявки на необходимые расходные материалы.

— Их опыт, безусловно, пригодится в освоении технологии гемодиализа — новой для больницы скорой помощи и жизненно необходимой для пациентов, — отметил Михаил Охлопков.

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