В Республиканской инфекционной больнице остаются четыре человека, заболевших корью

В Олонецком районе продолжают фиксировать случаи подозрения на корь. На начало августа поступило 34 таких сообщения.

При этом, согласно данным республиканского Роспотребнадзора, число тех, у кого диагноз "корь" был подтвержден, за последнюю неделю не изменилось.

"В вирусологической лаборатории СПб РЦ ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по состоянию на 02.08.2018г. диагноз подтвержден у 17 больных (из них 5 детей), у 5 человек результат отрицательный (взрослые)", - отмечают в управлении.

В Республиканской инфекционной больнице остаются четыре человека.

Напомним, случаи подозрения на корь начали фиксировать в Олонецком районе в начале июля.

Впоследствии там была организована дополнительная вакцинация населения.

В настоящее время, по информации Роспотребнадзора, в Олонецком районе привито более 1,8 тысячи человек.