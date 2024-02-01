В республиканском онкодиспансере Карелии временно изменилась маршрутизация пациентов

Из строя вышли два аппарата компьютерной томографии.

В Республиканском онкологическом диспансере временно изменилась маршрутизация пациентов из-за поломки двух аппаратов компьютерной томографии и приостановки томографических исследований. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

Согласно заключению специалистов, требуется замена рентгеновской трубки. Несмотря на интенсивную эксплуатацию, время работы трубки на этих аппаратах превысило средние данные по России в 2 раза. Работы по их замене пройдут в кратчайшие сроки.

В настоящее время КТ-исследования пациентов будет проходить следующим образом: амбулаторным пациентам исследования будут организованы поликлиниками по месту жительства. Стационарным пациентам в период специализированного лечения для предоперационной и предлучевой подготовки исследования выполняются в Республиканской больнице им. В. А. Баранова. Перевозить пациентов будут на стационарном транспорте диспансера.