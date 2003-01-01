В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

Подачу горячей воды восстановили, тепло дадут позже.

Ранее в социальных сетях появились жалобы на холод в палатах и отсутствие горячей воды. В администрации учреждения отреагировали на эти сообщения и объяснили ситуацию.

— Сначала воды не было совсем, а сейчас нет горячей. Ни матерям, ни детям не помыться. Ещё и в палатах очень холодно, малыши под тремя одеялами спят. Как в таких условиях можно осуществлять медицинскую деятельность — непонятно, — написали пользователи.

По словам автора поста, на момент его написания воды не было вторые сутки. Как выяснилось, в ночь с пятницы на субботу произошла коммунальная авария. В Республиканском перинатальном центре имени Гуткина в Петрозаводске сообщили, что ликвидировали ее последствия на следующий день. В сообщении медучреждения говорится, что к 15:00 субботы работу системы полностью восстановили.

Как сообщили в учреждении, авария была связана с выходом из строя оборудования. Специалисты оперативно устранили неполадки, и сейчас горячее водоснабжение функционирует без проблем. Что касается подачи тепла, в перинатальном центре пояснили — отопительный сезон еще не начался. Тепло подается Петрозаводской ТЭЦ в соответствии с установленными распоряжениями.