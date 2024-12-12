В Республиканском противотуберкулезном диспансере временно приостановили обследования для мужчин

29 декабря и 5 января обследование мужчин в противотуберкулезном диспансере проводиться не будет.
Республиканский противотуберкулезный диспансер проинформировал о временных изменениях в графике проведения обследований для мужчин в возрасте от 19 до 65 лет. 29 декабря 2024 года и 5 января 2025 года прием пациентов для прохождения чек-апа мужского здоровья проводиться не будет.
Как уточняется, с 12 января 2025 года обследования возобновятся в обычном режиме. Запись на обследование осуществляется через портал каждое воскресенье в 16:59 на две недели вперед.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание