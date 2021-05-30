День карельских рун отметят в Петрозаводске лекциями, квестами, мастер-классами и концертом

По инициативе общественных организаций карелов республики 2021 год был объявлен Годом карельских рун.

Как сообщается на сайте правительства респубдики, 10 июня в 1820 году впервые была письменно фиксирована карельская руна. Это событие положило начало сбору рунической поэзии у карелов.

В этот день в республике пройдет ряд мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию языка и культуры карелов, пробуждение интереса к знакомству с карельскими рунами, их изучению, созданию на их тематике новых современных продуктов.

В программе – интерактивная программа «Runol istun, pajol astun, tansil aigua menetän», лекторий «Карельские сказители и рунопевцы», игра-квест «В поисках древних рун», мастер-класс по игре в карельские городки «кюккя» в Петрозаводске, открытие памятного знака у Сосны Леннрота в поселке Калевала. Центральным событием Дня карельских рун станет праздничный концерт в Национальном театре Карелии.

Подробное расписание можно узнать в паблике правительства Карелии.