В результате ДТП на трассе «Кола» погибли два человека, ребёнок госпитализирован

В пятницу, 30 января в результате ДТП около 15:45 на 182 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области погибли два жителя Карелии.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в сторону Мурманска, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем KIA, сообщает прокуратура Ленинградской области.
В результате погибли водитель и пассажир южнокорейского автомобиля.
В аварии также пострадал 7-летний ребёнок, который был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в Лодейнопольскую межрайонную больницу.
По сообщению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, он не транспортабелен.
Прокуратура Лодейнопольского района проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники ведомства изучают все обстоятельства трагедии.