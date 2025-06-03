В результате ДТП в Прионежском районе погиб человек

На месте проводится проверка.
В Карелии 10 июня днём в Прионежском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция РК.
Предварительно, 35-летний водитель «Рено Дастер» двигался со стороны Ладва-Ветки в сторону садоводческого некоммерческого товарищества Нырки. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся на проезжую часть. 37-летний пассажир иномарки погиб в результате произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.
Напомним, что ранее в Карелии три юные девушки пострадали в перевернувшемся автомобиле в Карелии.
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