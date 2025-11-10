В результате лобового столкновения на трассе «Кола» в Карелии погиб водитель

Авария со смертельным исходом произошла сегодня вечером на 597-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кондопожском районе Карелии.
Полиция Карелии сообщает, что водитель автомобиля Haval при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Avensis. В результате ДТП женщина-водитель Toyota скончалась на месте. Пассажир автомобиля Haval получил травмы.
Госкомитет Карелии по безопасности же сообщил, что погибший водитель Toyota Avensis — мужчина 2003 года рождения.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
