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В рядах МВД России не хватает 100 тысяч человек

Новости. Общество
22:00, 11 Октября 2023
фото: © Столица на Онего

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Нехватка кадров в МВД составляет 100 тысяч сотрудников, это связано с «неконкурентоспособным» уровнем зарплаты.

В МВД не хватает 100 тысяч сотрудников, заявила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы.

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч некомплект. И это в основном строевые подразделения», — цитирует РБК сотрудницу полиции.

По ее словам, «вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально». Она отметила, что в бюджете на следующий год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» ведомства.

В Росгвардии также есть проблемы с финансированием, в первую очередь речь идет о новых регионах, заявил на том же заседании глава договорно-правового департамента ведомства Олег Ветров.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал Минфин предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год средства для МВД, назвав ситуацию «близкой к критической».

Напомним, только в июле из рядов полиции уволились сразу пять тысяч человек. 



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