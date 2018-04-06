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Новости. Общество
16:47, 06 Апреля 2018

В "РКС Петрозаводск" завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства

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В "РКС Петрозаводск" выбрали лучших машинистов экскаватора и водителей автомобиля. Стартовал региональный этап "Доки-2018".

 

В "РКС Петрозаводск" завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства "Дока" среди работников автотранспортного цеха. Водители и машинисты экскаватора соревновались между собой за звание лучших в "РКС Петрозаводск". Конкурс состоял из двух частей: теоретической, где проверялись знания ПДД и охраны труда, и практической.

Видели ли вы когда-нибудь, как бутылку с водой открывают ковшом экскаватора? А как машинист рисует с помощью ковша краской на бумаге? Если не видели, то поверьте нам, это зрелище увлекательное! И мы с уверенностью можем сказать, что наши машинисты так могут, ведь именно из таких заданий состояла практическая часть "Доки"! Нужно было откупорить бутылку, не пролив при этом ни капельки и не сломав горлышко, краской на бумаге с помощью ковша и прикрепленной к нему кисточки написать название нашей компании – "РКС", закинуть волейбольный мяч в корзину… И водителей автомобиля ждали не менее увлекательные испытания: параллельная парковка на "Камазе", змейка – болельщиков на конкурсе собралось не мало! Это был первый в "РКС Петрозаводск"  конкурс профессионального мастерства среди водителей и машинистов экскаватора, и этот первый опыт стал удачным! Все участники "Доки" получили памятные призы, а победители – денежную премию.

Мы поздравляем победителей конкурса!

Водители автомобиля АО "ПКС-Водоканал":

1 место - Величко Виталий Николевич

2 место - Котомкин Анатолий Павлович

3 место - Легенченко Александр Николаевич

Водители автомобиля АО "ПКС-Тепловые сети":

1 место – Сычанов Алексей Витальевич

2 место - Булатов Игорь Витальевич

3 место - Борзыкин Роман Валерьевич

Машинисты экскаватора АО "ПКС-Водоканал":

1 место – Тавиев Денис Владимирович

2 место – Иванов Никита Николевич

3 место – Бугров Илья Борисович

Отличник теоретической части (ни одной ошибки в тесте) – Федулин Андрей Николаевич

Машинисты экскаватора АО "ПКС-Тепловые сети":

1 место и отличник теоретической части – Аксентьев Сергей Валентинович

2 место – Антипин Александр Владимирович

3 место – Авхутский Юрий Николаевич

Совсем скоро состоится "Дока" среди сварщиков, слесарей и ремонтных бригад. Победители региональной "Доки" поедут на конкурс профессионального мастерства среди всех предприятий контура "РКС", который в этом году будут проводить в Тамбове. Желаем нашим участникам удачи!

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06.04.18 18:20
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Социологи выяснили отношение россиян к Пасхе
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