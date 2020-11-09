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В роддоме по ошибке отдали умершего ребенка не той матери

Новости. Общество
19:40, 10 Ноября 2020
фото: © Fotolia / Tobilander
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Из-за ошибки медперсоанала в роддоме матери выдали тело чужого ребенка.

Инцидент произошел в индийском городе Шимога, штат Карнатака. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание 7 News.

2 ноября в больнице две женщины родили детей. Сума Гопал родила девочку, а Сума Анджанаппа — мальчика. Обоих младенцев поместили в реанимацию, так как они родились недоношенными.

В четверг, 5 ноября, мальчик умер. Врачи по ошибке сообщили о смерти ребенка родителям девочки. Когда Гопал отдали завернутое в ткань тело мальчика, она не посмотрела на лицо ребенка. На следующий день его похоронили.

В субботу, 7 ноября, состояние девочки улучшилось, и сотрудница больницы вызвала семью Сумы Анджанаппы, чтобы сообщить им эту новость. Те сказали сотрудникам, что их ребенок — мальчик, а не девочка. В этот момент в медицинском учреждении осознали ошибку.

Представители больницы позвонили Гопалам и сказали, что их ребенок на самом деле жив.

Несмотря на путаницу, никаких мер в отношении врачей принято не было, так как у семьи недостаточно средств на судебные разбирательства. "Из-за халатности сотрудников больницы мы даже не могли увидеть лицо ребенка в последний раз. Мы не можем позволить себе судиться с больницей", — сказал отец Сумы Анджанаппы.

Тем не менее, руководство больницы подтвердило, что ведется расследование произошедшего. "Мы начали расследование по ведомственному запросу", — сказал руководитель больницы, доктор Шридхар.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-11-10 20:51:51
Тут не мир, а помещение, набитое чертями.
протестанутый
2020-11-10 20:20:36
С какой целью жути нагоняете ?
Гость
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