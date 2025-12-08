В Роскачестве назвали лучшие марки игристых вин к Новому году

Российские сомелье подготовили список лучших вин, изготовленных в Крыму, Дагестане, Северной Осетии, Самаре и на Кубани.
До Нового года осталось чуть больше трёх недель, поэтому вопрос выбора алкогольных напитков к праздничному столу становится особенно актуальным. В связи с этим эксперты «Винного гида России» провели дегустацию российских марок игристых вин, изготовленных на территории Крыма, Дагестана, Северной Осетии, Самары, долины реки Дон и Кубани, выделив наиболее достойные из них. Результаты исследования выглядят следующим образом:
Лучшие белые брюты
• Абрау-Дюрсо «Brut d’Or Блан де Блан»
• Абрау-Дюрсо «Brut d’Or Блан де Нуар»
• Фанагория «Блан де Блан»
• Мысхако «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание»
• Шато Тамань «Пар ла Мер. Пино Блан»
• Аристов «Артэ Прóсека»
Лучшие розовые брюты
• Новый Свет «Пино Нуар»
• Абрау-Дюрсо «Империал Кюве»
• Гунько Вайнери «Розе»
• Шато Тамань «Пар ла Мер. Пино Нуар»
• Мысхако «Рутсток Кобер»
• Дербент-Вино «Эндемы. Пино Нуар»
Лучшие белые полусладкие игристые вина
• Винодельня № 78 «Мускат»
• Граф Воронцов
• Фанагория «Брюле. Кюве»
Лучшие розовые полусладкие вина
• Новый Свет
• ЗБ вайн «Москато»
• Инкерман
Лучшие полусухие игристые вина
• Эссе «Мускат»
• ЗБ вайн «Фриззанте»
• Цимлянское «Кюве»
Лучшие сладкие игристые вина
• Тет де Шеваль
• Цимлянское
По мнению сомелье, 80% опробованных образцов соответствуют повышенному стандарту Роскачества и имеют оценку 81 и более баллов по 100-балльной шкале.
— Всего в исследовании 114 образцов такого уровня. По количеству качественных вин, выявленных в ходе исследования, это абсолютный рекорд за все годы работы «Винного гида России». Наибольшее число высоких оценок получили образцы категорий «брют» и «экстра-брют» (58 образцов), — отметили в Роскачестве.