Предполагается, что такая мера будет способствовать повышению социальной защищенности специалистов лесного хозяйства.

В Рослесхозе планируют повысить зарплаты лесникам за счет нераспределенного резерва, сообщили в Минприроды Карелии со ссылкой на ТАСС.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в Постановление Правительства России № 1901 внесли изменения, позволяющие направлять субвенции из нераспределенного резерва в регионы на заработные платы лесникам. Речь идет о регионах, у которых возникла непростая финансовая ситуация, связанная с соблюдением уровня оплаты труда.



В Рослесхозе убеждены, что такая мера будет способствовать повышению социальной защищенности специалистов лесного хозяйства. Эта работа ведется во исполнение поручения Президента России.



По поручению вице-премьера правительства Карелии – Министра природных ресурсов и экологии Янины Свидской от лица правительства региона в Рослесхоз направили заявку о выделении дополнительного финансирования на оплату труда работникам лесничеств Карелии.



