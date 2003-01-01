В Рособрнадзоре назвали даты проведения ВПР в 2026 учебном году

Всероссийские проверочные работы в этом учебном году пройдут с 20 апреля по 20 мая 2026 года.

Об этом глава Рособрнадзора сообщил на всероссийском совещании, сообщается в Telegram-канале федеральной службы.

— Проверочные работы пройдут с 20 апреля по 20 мая 2026 года, для 10 классов добавлена биология, а в 6 и 7 классах исключено обществознание, сообщил Анзор Музаев.

Каждая школа сможет самостоятельно выбрать даты их проведения, учитывая рекомендации Рособрнадзора и свой учебный график.

Напомним, всероссийские проверочные работы проходят ежегодно, чтобы получить объективное представление об уровне подготовки школьников. На протяжении десяти лет эта процедура совершенствовалась: расширялся перечень предметов, увеличивалось число участников. В 2025 году ВПР впервые стали федеральным мероприятием по оценке качества образования.

- Всероссийские проверочные работы проводятся для оценки уровня качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и федеральных основных образовательных программ. Они помогают отслеживать достижения обучающихся, анализировать динамику результатов и выявлять проблемы. Это позволяет оперативно принимать решения на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и школьном, – отметил Анзор Музаев.

В прошлом году ВПР прошли более чем для 8,5 миллионов школьников из 37 тысяч школ в 89 регионах России, а также в российских образовательных учреждениях за границей и в городе Байконур. В общей сложности было выполнено 30,8 миллиона работ.