В Роспотребнадзоре Карелии призвали не поливать елку, если на ней включена гирлянда

Специалисты объяснили, как выбрать безопасную елочную гирлянду.

Роспотребнадзор Карелии опубликовал рекомендации по выбору елочной гирлянды, чтобы помочь готовящимся к праздникам людям приобрести безопасное и качественное изделие.

В Управлении в первую очередь обратили на то, что покупать электрические украшения надо у официальных продавцов. Следует проверить информацию о продавцах, а также сертификаты на изделия., в том числе на гирлянды, работающие на батарейках. Кроме того, необходимо обращать внимание на маркировку, а также на то, довел ли продавец достоверную информацию о товаре до покупателя.

Кроме того, в Роспотребнадзоре дали ряд рекомендаций. Так, для украшения ели следует покупать гирлянду мощностью не более 50 Ватт. Необходимо сразу проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Сечение провода должно быть не мене 0,5 кв. мм., а сам провод иметь толстую изоляцию. Еще в магазине необходимо проверить работу гирлянды во всех режимах. Помимо этого, специалисты призвали не оставлять работающую елочную гирлянду без присмотра, а также не поливать елку, если гирлянда на ней включена.

Подробнее о технических регламентах и документах, необходимых при продаже гирлянд, смотрите на сайте карельского Роспотребнадзора.