В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как избежать отравления на новогодних каникулах

Специалисты назвали пять простых правил, которые помогут сохранить здоровье во время длинных праздников с застольями.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии перечислили основные правила пищевой безопасности, которые помогут избежать отравлений во время длинных праздничных застолий.

Первое и самое важное правило — проверять свежесть продуктов. Перед приготовлением обязательно нужно смотреть срок годности и не использовать продукты с подозрительным запахом или видом.

Второе правило касается гигиены: необходимо мыть руки до и после работы с сырыми продуктами, а также содержать в чистоте все кухонные поверхности.

Третье правило — соблюдение правильной температуры хранения. Холодильник должен быть настроен на 4–5°C, а морозилка — на -18°C. Готовые блюда не стоит долго держать вне холодильника.

Четвертое правило — это правильное приготовление. Нужно использовать разные разделочные доски и ножи для сырого мяса, рыбы и овощей. Мясо должно быть полностью готовым, с внутренней температурой не ниже 75°C, а рыбу необходимо тщательно проваривать или прожаривать.

Пятое правило — правильное хранение остатков праздничных блюд. Салаты из овощей можно хранить 18 часов, а после заправки — только 12. У салатов с мясом или копченостями такие же сроки. Горячие блюда, оставшиеся после застолья, можно держать в холодильнике не более двух дней, а перед повторной подачей их нужно разогреть минимум до 70°C.