В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как выбрать стеклоомывающую жидкость по запаху

Жителям республики напомнили, насколько опасны жидкости с добавлением метилового спирта.

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость — так называемую «незамерзайку».

Как отметили специалисты, при выборе жидкости следует обратить внимание на запах средства. Современные «омывайки» делают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей. В них используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт имеет неприятный запах, напоминающий ацетон, но этот спирт не токсичен для человека.

А вот метиловый спирт, который используют в стеклоочистителях нелегальные производители — сильный кумулятивный яд, поражающий нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано и 5-10 граммами вещества.

В Роспотребнадзоре рекомендуют внимательно ознакомится с маркировкой товара.

«Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легкочитаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции потребитель сможет прочитать инструкцию по применению стеклоомывающей жидкости, дату производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя. В случае необходимости потребители имеют право ознакомиться с сертификатом соответствия, который в обязательном порядке должен находиться в месте осуществления торговли», — написали в управлении. Также там напомнили, что на незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации.