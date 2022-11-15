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В Роспотребнадзоре Карелии расскажут правду о новогодних подарках

Новости. Общество
13:15, 12 Декабря 2022
фото: © pixels.com

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Специалисты Роспотребнадзора Карелии ответят на вопросы о детских товарах и новогодних подарках.

Роспотребнадзор проводит горячую линию, во время которой специалисты ответят на вопросы о детских товарах и новогодних подарках.

До 16 декабря включительно жителей республики проконсультируют по темам, касающимся качества и безопасности детских товаров, а также выбора новогодних подарков.

Получить консультации можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефону: 79-74-20, сообщили в мэрии Петрозаводска.

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