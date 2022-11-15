В Роспотребнадзоре Карелии расскажут правду о новогодних подарках

Специалисты Роспотребнадзора Карелии ответят на вопросы о детских товарах и новогодних подарках.

Роспотребнадзор проводит горячую линию, во время которой специалисты ответят на вопросы о детских товарах и новогодних подарках.



До 16 декабря включительно жителей республики проконсультируют по темам, касающимся качества и безопасности детских товаров, а также выбора новогодних подарков.



Получить консультации можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефону: 79-74-20, сообщили в мэрии Петрозаводска.