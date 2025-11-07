В Роспотребнадзоре напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита

Прививку от клещевого энцефалита делают в три этапа, напомнили в Роспотребнадзоре.

Октябрь — ноябрь оптимальное время для начала вакцинации. Прививка показана всем здоровым людям и детям с 3-х лет, проживающим на эндемичной по клещевому энцефалиту территории, а также всем, кто любит ходить в лес, выезжает летом на дачи или гуляет в парках.

— Важно понимать, что вакцинация от клещевого энцефалита не одномоментна, она растянута во времени и проводится в три приема. Начинать ее рекомендуется осенью или зимой. Необходимо завершить курс вакцинации из трех доз к началу весны (март — апрель), — сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Существуют стандартная и экстренная схемы вакцинации, в том и другом случае полный цикл вакцинации состоит из трех прививок, различие только во временных интервалах между ними.

— При стандартной схеме вторая прививка делается в любое время, через 1-7 месяцев после первой. Третья прививка делается через 9-12 месяцев после второй — она требуется для выработки долгосрочного иммунитета (он будет защищать от инфекции в течение трех лет). Затем, каждые 3 года проводится однократная ревакцинация, чтобы продлить иммунитет к клещевому энцефалиту, уточнили в Роспотребнадзоре.

При экстренной схеме вторая прививка делается через две недели после первой. Третья прививка, как и по стандартной схеме, проводится через 9-12 месяцев после второй.

Вакцинация защищает только от клещевого энцефалита. Для защиты от клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, туляремии необходимо соблюдение простых правил предосторожности. Правильная одежда для леса (наглухо застегнутые рукава и штанины, закрытая шея, головные уборы), использование для обработки одежды специальных акарицидных средств, периодические осмотры себя и своих спутников на природе позволяют предотвратить присасывание клеща или вовремя его выявить и правильно отреагировать.

Напомним, этим летом девятилетнего Всеволода укусил клещ на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Но после 20 мая мальчика увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Ему поставили диагноз — клещевой энцефалит. Мальчик проходил длительное лечение, сейчас он на реабилитации в Москве. Сейчас он смог заговорить с помощью специального голосового клапана.