В Роспотребнадзоре объяснили, что делать пассажирам при задержке рейса

Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров.

При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта и потребовать возмещение убытков, кроме того, если вылет задерживается на четыре часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, а если более чем на восемь часов — отвезти в гостиницу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг», — говорится в сообщении.

К таким услугам относится организация хранения багажа, предоставления комнаты матери и ребёнка пассажирам с детьми до семи лет, обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, уточнили в ведомстве.

Кроме того, если отправление рейса задерживается более чем на четыре часа, то пассажиров обязаны обеспечить горячим питанием, а при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время.

В случае ожидания вылета более восьми часов днем и более шести ночью, пассажиров должны разместить в гостинице, а также организовать им транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно, отметили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта, потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда, добавили в ведомстве.