В Роспотребнадзоре оценили риски завоза чумы в Россию

Тяжёлая форма заболевания была зарегистрирована в граничащем с РФ государстве.

Риск завоза чумы в Россию оценивается как минимальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Такое заявление эксперты сделали в связи с регистрацией случая заражения в соседней Монголии.

По информации ведомства, 4 сентября у гражданина страны, проживающего в 60 км от российского границы, была выявлена тяжёлая форма чумы. Отмечается, что заболевший употреблял в пищу мясо сурка и не был привит против инфекции.

— Монгольскими специалистами организован комплекс мер, направленный на недопущение распространения заболевания. Инфицированный госпитализирован, проходит курс лечения. Выявлены и изолированы контактные лица, им проводится экстренная химиопрофилактика. На два отдельных участках сомонов Мурэн и Цагаан-Уул с 4 по 11 сентября 2025 года веден частичный карантин, — говорится в сообщении.

