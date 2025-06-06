В Роспотребнадзоре рассказали, где на Черном море чистая вода и пляжи

В этом году на части Черноморского побережья нельзя купаться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела совещание в Сочи по поводу наступившего курортного сезона, в том числе обсудили состояние пляжей.

«В этом году ведётся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам встречи.

Напомним, 150 пляжей (141 в Анапе и 9 в Темрюкском районе) остаются закрыты для отдыхающих. Здесь нельзя отдыхать и купаться из-за последствий разлива мазута. До сих пор водолазы поднимают со дна нефтепродукты. У воды установили запрещающие таблички.

На пляжах курорта дежурят студенты анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа — работают четыре мобильные группы по два человека. Они подробно рассказывают туристам о причинах ограничений и возможных последствиях контакта с нефтепродуктами. Предупреждают, что в числе негативных последствий могут быть химические ожоги, аллергические реакции, респираторные проблемы и отравление. В отдаленной перспективе это может повлечь развитие хронических заболеваний, нарушение иммунитета, нервной и эндокринной систем.

Руководитель Роспотребнадзора обозначила основные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в летний период. Отдельно был затронут вопрос детского отдыха, чтобы ребята могли не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье. Отмечена необходимость обследования персонала лагерей и их вакцинации, а также своевременное выявление заболевших.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Очистка моря и пляжей продолжается. По прогнозам специалистов, последствия экологической катастрофы растянутся на годы. Ранее «Столица» рассказывала, что карельские водолазы приступили к очистке дна Черного моря в Анапе.