В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный лимонад

Сегодня, 25 июня, в России отмечают День лимонада.

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору качественного напитка. Рекомендации экспертов опубликовали наши коллеги из РИА Новости.

Хороший лимонад должен содержать минимум ингредиентов: воду, сахар и натуральный сок или пряности. В ведомстве советуют внимательно читать этикетку – если написано «со вкусом» или «с ароматом», значит в составе есть искусственные добавки. Срок годности лимонада обычно 6-12 месяцев.

Стоит осторожнее относиться к добавкам вроде фенилаланина и аспартама – они могут вызывать аллергию. Натуральные красители (E-150, E-101, E-162) безопасны – они сделаны из жженого сахара, рибофлавина и свеклы.

Главное правило при выборе – чем короче состав, тем лучше напиток.

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