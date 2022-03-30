В Роспотребнадзоре рассказали об атаке клеща на человека в Карелии

Ведомство представило отчет об эпидемиологической обстановке в республике.

Первое присасывание клеща в Карелии в 2022 году было зарегистрировано в селе Заозерье, в Прионежском районе Карелии. Клещ атаковал взрослого человека. При лабораторном исследовании были выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

Напомним, произошло нападение клеща 14 апреля. Больше обращений в связи с присасыванием клещей зарегистрировано не было.

В прошлом году первое обращение поступило 14 апреля. Клещ укусил 61-летнего мужчину в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.

По данным Управления, с начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3829 человек, включая 1752 ребенка.

В планах Роспотребнадзора республики на 2022 год привить всего 11952 человека, из них 6500 детей.