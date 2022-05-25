В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна

Советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев считает, что в России не будет эпидемии оспы обезьян.

Начало эпидемии оспы обезьян в России невозможно, поскольку страна имеет качественную тест-систему и некоторый процент привитых от оспы граждан, считает советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Об этом информирует ТАСС.

«Все-таки эпидемия у нас такая невозможна. Почему она у нас невозможна? Потому что у нас сохранилась какая-то категория пожилых привитых, они все-таки есть. Второй вариант — если к нам приезжают, то у нас есть тест-система», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Малеева, хорошая тест-система является одним из ключевых пунктов. «У нас институт „Вектор“ ее разработал, готовится. Она одновременно может определить и черную оспу, и оспу обезьян», — объяснил эксперт.

Заразность оспы обезьян значительно ниже, чем у коронавирусной инфекции, это обусловлено разными способами передачи вируса, отметил он.

«Здесь меньше, конечно, меньше единицы (показатель новых зараженных от одного больного — прим. ТАСС). 0,5, может, меньше даже», — сказал он, сравнивая контагиозность оспы обезьян с ковидом, при котором один больной в среднем может заразить четверых человек.

По словам Малеева, причина этого кроется в том, что основной способ распространения оспы — контактный, тогда как ковид активно передается воздушно-капельным путем, что значительно повышает его контагиозность.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что ситуация с распространением вируса в любой момент может измениться, поэтому вакцина от оспы должна содержаться в РФ про запас. Однако необходимости в массовой вакцинации Малеев пока не видит. «Если эту вакцину делать взрослым, там очень сильная реакция бывает, иммунный ответ очень сильный», — объяснил он.

Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что за пределами стран, где обычно распространяется оспа обезьян, с момента первого сообщения 7 мая был зарегистрирован 131 подтвержденный случай оспы обезьян и еще 106 случаев проверяются.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.