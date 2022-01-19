В Росси резко увеличилось суточное число заражений коронавирусом

За минувшие сутки было зафиксировано около 39 тысяч новых случаев заражения, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 38 850 случаев COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составляло чуть более 33 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 938 261 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 950 333.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 24 478 человек.

По данным на 20 января, за сутки в России подтверждено 684 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 324 060 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 299 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано пять смертей от ковида, выздоровели 303 человека.