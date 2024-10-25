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В России авиакомпании перешли на зимнее расписание

Новости. Общество
17:40, 29 Октября 2024
фото: © nicholas szewczyk / unsplash

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В этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления.

Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании переходят на зимнее расписание в последнее воскресенья октября. Оно длится до последней субботы марта.

Перевозчики и профильные министерства готовятся заранее. В середине октября у министра транспорта РФ Романа Старовойта прошло совещание с крупнейшими российскими авиакомпаниями и аэропортами, в ходе которого отрасль подтвердила готовность к переходу на осенне-зимний период. Министр сообщал, что сформирован запас реагентов отечественного производства, противообледенительной жидкости и готова снегоуборочная техника.

Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на другом совещании докладывал, что российские авиакомпании в России предлагают на этот зимний период 29,9 миллиона билетов. Это уже превышает фактический показатель прошлого года.

География полетов крупнейшей российской группы авиакомпаний "Аэрофлот", в которую помимо одноименной компании входят "Победа" и "Россия", насчитывает в новом расписании 260 направлений. Это на 8% больше, чем год назад. Из них более 140 - внутренние маршруты.

Есть у группы для пассажиров 33 новых маршрута. У самого "Аэрофлота" это, например, рейсы из Москвы (Шереметьево) в Чебоксары, Элисту и Денпасар, из Санкт-Петербурга в Алматы и Бангкок.

"Победа" сделала, в том числе, рейсы из Москвы (Внуково) в Астрахань, Ташкент, Ош, а также из Махачкалы в Дубай и Абу-Даби. "Россия" добавила, в частности, рейсы из Красноярска в Омск, Новосибирск и Пермь, из Владивостока в Шанхай.

Авиакомпания "Сибирь" (S7) в этот период будет летать по 126 направлениям в 77 городов России и мира. Перевозчик продолжает развивать маршруты из Москвы в другие города России. Из аэропорта Домодедово S7 выполняет рейсы в Сочи, Апатиты, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Минводы, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Якутск, Читу, Кемерово и т.д.

Будет у S7 больше международных перелетов из столицы. Например, рейсы в Дубай с началом зимнего сезона станут ежедневными.

Относительно прошлой зимы "Сибирь" увеличила полетную программу из ключевых хабов авиакомпании - Новосибирска и Иркутска.
Об увеличении числа внутренних и международных рейсов заявляли и другие российские перевозчики.

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