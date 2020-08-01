В России более 76% ранее зараженных коронавирусом уже выздоровели

Общее число заболевших коронавирусом составило 850870 человек, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5427.

За время пандемии в России выздоровели 650173 пациентов (более 76% от числа инфицированных), за сутки выписаны по выздоровлению 3649 человек.



Летальных случаев за все время – 14128, за минувшие сутки – 70.

Больше всего новых случаев в Москве – 664, еще 199 зафиксировали в Свердловской области, 168 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 163 – в Санкт-Петербурге, 157 – в Подмосковье.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии зарегистрировано 2375 случаев коронавируса. 17 пациентов умерли.