В России детям будут выдавать карты на покупку книг

Карта будет доступна семьям с дошкольниками.

«По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта". Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет», - сказал президент на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.