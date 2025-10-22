В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

В России с 1 марта 2027 года введут закон, предусматривающий аннулирование водительских прав при выявлении у человека ряда опасных заболеваний.

Поправки, принятые в законодательство о персональных данных и о безопасности дорожного движения еще в 2025 году, изменят существующий порядок, рассказал ТАСС.

Закон, предусматривающий аннулирование водительских прав при выявлении у человека ряда опасных заболеваний, заработает в России с 1 марта 2027 года. Соответствующие нормы содержатся в принятых в 2025 году поправках в законодательство о персональных данных и о безопасности дорожного движения.

Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством устанавливается правительством РФ. В число противопоказаний входят общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности, слепота и аномалия цветового зрения.

Как это будет работать:

— При выявлении у пациента опасного заболевания (эпилепсия, шизофрения, слепота и др.) медучреждение будет обязано уведомить Госавтоинспекцию.

— У водителя будет 3 месяца на прохождение внеочередной медкомиссии.

— Если диагноз подтвердится или водитель не пройдет освидетельствование, его права аннулируют.

Если ранее водители с противопоказаниями могли продолжать управлять автомобилем до истечения 10-летнего срока действия прав, новая же система создает механизм оперативного отзыва прав через совмещение медицинских баз данных с базами МВД.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что выстраивается система мониторинга заболеваний.