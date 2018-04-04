В России будут массово проверять частные охранные предприятия

Росгвардия намерена провести проверку более 5 тысяч частных охранных предприятий (ЧОП) в России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонида Веденова.

По словам Веденова, Росгвардия не будет проводить переаттестацию охранных предприятий.

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