В России будут наказывать за помощь мошенникам

За соучастие в мошеннических схемах светит от трех до шести лет лишения свободы.

С 5 июля в России вступает в силу закон о наказании дропперов. Это люди, которые передают свои банковские реквизиты или банковскую карту мошенникам, чтобы те отмывали деньги. За это они получают денежное вознаграждение. Также уголовная ответственность грозит тем, кто самостоятельно совершает незаконные операции под руководством мошенников. По данным МВД, речь идет об изменениях в статье о неправомерном обороте средств платежей.

«Вступает в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за так называемое дропперство. Это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег», — рассказала на своей странице Ирина Волк — официальный представитель МВД России.

За передачу личной банковской карты для криминальной деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За приобретение карты с целью передачи мошенникам предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей и до шести лет лишения свободы. Такой же срок предусмотрен в случае использования чужих банковских карт и счетов и штраф до 1 миллиона рублей.

Уголовной ответственности можно избежать, если нарушитель впервые передал мошенникам свою банковскую карту и сотрудничал со следствием.