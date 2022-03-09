В России часть автомобилистов освободят от повышенного транспортного налога

Премьер-министр страны пообещал увеличить стоимость автомобиля, с которого будет начисляться повышенный налог.

Правительство России намерено уменьшить количество тех автомобилистов, которым приходится платить повышенный транспортный налог. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая 9 марта на заседании кабинета министров.

По словам Мишустина, теперь повышенный транспортный налог будет исчисляться с 10 миллионов рублей, а не с трех миллионов, как прежде. «Работать такая норма станет уже с текущего года», – пообещал глава российского правительства.