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В России часть автомобилистов освободят от повышенного транспортного налога

Новости. Экономика
22:00, 09 Марта 2022
фото: © Александр Подгорчук

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Премьер-министр страны пообещал увеличить стоимость автомобиля, с которого будет начисляться повышенный налог.

Правительство России намерено уменьшить количество тех автомобилистов, которым приходится платить повышенный транспортный налог. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая 9 марта на заседании кабинета министров.

По словам Мишустина, теперь повышенный транспортный налог будет исчисляться с 10 миллионов рублей, а не с трех миллионов, как прежде. «Работать такая норма станет уже с текущего года», – пообещал глава российского правительства.  

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