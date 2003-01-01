В России частично ограничивают работу иностранных мессенджеров

Мессенджеры WhatsApp и Telegram подвергаются ограничению со стороны Роскомнадзора для противодействия преступной деятельности.
Telegram и WhatsApp стали основными сервисами для мошенников и вербовщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Требования к владельцам мессенджеров принять меры были проигнорированы.
21 и 22 октября на юге России (Ростов-на-Дону, Сочи, Адыгея, Астрахань) фиксировались неоднократные сбои в работе этих мессенджеров. Операторы связи заявили, что проблемы с доступом не связаны с блокировками с их стороны.
Ранее, 13 августа, Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в целях противодействия их использованию для противоправной деятельности.