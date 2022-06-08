В России число безработных выросло за неделю до 687 тысяч человек

Число зарегистрированных безработных в России выросло с 30 мая по 6 июня на 608 человек до 687 тыс. человек.

Также количество работников предприятий в простое увеличилось до 135,6 тыс., сообщили журналистам в пятницу в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой. Об этом информирует ТАСС.

«За период с 30 мая по 6 июня число зарегистрированных безработных увеличилось на 608 человек и составило 687 тыс. человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,3 тыс. человек. Число работников, находящихся в простое, возросло на 3,7 тыс. — с 131,9 тыс. до 135,6 тыс. человек», — уточнили в секретариате зампредседателя правительства РФ по итогам совещания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

Там также напомнили, что в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» продолжается прием заявок от граждан на профессиональное обучение. «Более 27,8 тысячи человек приступили к обучению, завершили — 2 911. <…> Всего в этом году планируется обучить не менее 245 тысяч граждан, в мероприятиях по обучению задействовано более 1,5 тыс. образовательных организаций», — добавили в аппарате вице-премьера.

Службы занятости продолжают реализацию проактивных мер. Так, для работодателей разработано 3 455 индивидуальных планов мероприятий, которые включают как федеральные, так и региональные меры поддержки. Организовано 2 556 консультационных пунктов, из них 923 пункта — на территории работодателей и 1 633 — в центрах занятости. В 84 регионах на предприятия выезжают мобильные бригады, а за организациями закреплены персональные кураторы.