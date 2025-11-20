В России число многодетных семей выросло на 8% с начала года

Количество многодетных семей в России увеличилось на 8% с начала 2025 года и достигло 2,9 млн, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на форуме в Красноярске.
За десять месяцев 2025 года число детей в многодетных семьях выросло с 8,9 до 9,2 млн человек, что означает прирост почти на 300 тысяч детей. Тенденция демонстрирует устойчивый рост многодетности в стране, сообщает «РИА» со ссылкой на слова министра.
Котяков также сообщил о создании центров демографических компетенций в 15 регионах России, где такие структуры уже работают. В ближайшее время планируется открытие аналогичных центров еще в 12 субъектах Федерации.
— В 15 регионах такие центры сформированы, уже работают, — рассказал глава ведомства.Красноярский демографический форум является ключевой площадкой для обсуждения реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Представленные данные подтверждают эффективность мер поддержки многодетных семей, принимаемых в рамках национальных проектов.
