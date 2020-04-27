В России число официально безработных может вырасти почти в шесть раз, показало исследование

Такой прогноз сделали эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз – до 5,3 млн человек, пишут "Известия".



Таких масштабов, считают авторы, официальная безработица может достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия.



По мнению экспертов, в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, поскольку они рассчитаны на 2,5 млн зарегистрированных безработных. Однако в Минтруде заверили, что средств достаточно, поскольку лимиты выделены на самый пессимистичный сценарий, для реализации которого пока нет оснований.



Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ в обзоре отмечают, что, несмотря на масштабные меры поддержки в условиях простоя в экономике, пандемия выявила определенные недочеты в регулировании занятости, и прогнозируют увеличение обращений граждан за пособием. Связывают они это, в частности, с упрощением процедуры постановки безработных на учет, которая теперь возможна в режиме онлайн, а также с увеличением размера выплат.



По оценке эксперта, учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в эти три месяца обращений около миллиона человек, что более чем в два раза повышает приток зарегистрированных безработных. В общей сложности, отметили в НИУ ВШЭ, помощь рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тысяч человек.



Основываясь на международном опыте, эксперты делают в исследовании прогноз, что потенциально число официально зарегистрированных безработных может составить 5,3 млн, что связано с особенностью текущего кризиса.



У 60% потенциального притока граждан нет подушки безопасности в виде сбережений или пенсии, потому прогноз института выше официального, пояснила Лилия Овчарова. По ее мнению, центры занятости в итоге может ждать высокая нагрузка, справляться с которой будет сложно.



В Минтруде рассказали, что количество официально регистрируемых безработных действительно уже возросло и в ближайшее время эта динамика сохранится. Однако в пресс-службе министерства уверены, что средств на выплаты пособий хватит.



№Минтруд готовил несколько прогнозов развития ситуации на рынке труда и роста безработицы. Бюджетные лимиты были запрошены и выделены под самый пессимистичный из них. Однако пока ситуация существенно лучше, и мы проходим связанный с коронавирусом кризис по умеренному сценарию", – сообщили в ведомстве.