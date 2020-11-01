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В России число инфицированных COVID-19 за сутки превысило 18 тысяч человек

Новости. Общество
11:05, 02 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За прошедшие сутки в России выявлено 18 257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 2 ноября составило 1 655 038 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 236 033 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 360 пациентов.

Летальных случаев за все время: 28 473, за последние сутки - 238 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 61,5 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 512 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 ноября остаются 393 667 человек.

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