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В России число жертв коронавируса превысило 45 тысяч человек

Новости. Общество
12:01, 10 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 27 927 случаев COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 927 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 569 126 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 033 669 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 25 877 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 562 летальных исхода жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 45 280 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 81 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 499 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 декабря остаются 545 704 человека.

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Комментарии

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zanoza
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