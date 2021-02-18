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В России депутат предложил казнить коррупционеров

Новости. Общество
22:00, 18 Февраля 2021
фото: © Анастасия Осипова
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Член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести жесткие меры по отношению к коррупционерам.

Об этом сообщает РИА Новости, цитируя местное издание "Саратов 24".

"Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая", — заявил Денисенко.

В комментарии "Говорит Москва" он напомнил о жесткой позиции лидера ЛДПР Владимира Жириновского по вопросу борьбы с коррупцией. Депутат отметил, что чем строже меры по борьбе с ней, тем лучше результат, отметив, что он привел в пример опыт Китая.

Накануне на заседании Саратовской облдумы одобрили законопроект, согласно которому за сельскими поселениями закрепляются полномочия по противодействую коррупции на своей территории.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-18 22:54:03
У нас есть опыт гражданской войны и 1937 года. Поубивали друг друга, но победили в страшной войне. Как тут взвесить? Кот сказал, что отменить основные природные инстинкты никто не может и принес в зубах мышь.
David.
2021-02-18 23:08:23
кир, ну какой " у вас" опыт гражданской войны? Ну ей богу ты как Шариков " Я на Колчаковских фронтах был..." :)
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