В России депутат предложил казнить коррупционеров

Член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести жесткие меры по отношению к коррупционерам.

Об этом сообщает РИА Новости, цитируя местное издание "Саратов 24".

"Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая", — заявил Денисенко.

В комментарии "Говорит Москва" он напомнил о жесткой позиции лидера ЛДПР Владимира Жириновского по вопросу борьбы с коррупцией. Депутат отметил, что чем строже меры по борьбе с ней, тем лучше результат, отметив, что он привел в пример опыт Китая.

Накануне на заседании Саратовской облдумы одобрили законопроект, согласно которому за сельскими поселениями закрепляются полномочия по противодействую коррупции на своей территории.